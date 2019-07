Federica Pellegrini si supera: ancora d'oro

Inossidabile Federica Pellegrini. La nuotatrice veneta ha vinto la medaglia d'oro nei 200 stile libero ai Mondiali in corso di svolgimento in Corea del Sud.

"Non ci credo ancora, ho fatto quello che voluto, sentendomi come volevo. Il lavoro che stiamo facendo paga come non mai. E' il mio ultimo mondiale" ha detto in lacrime.

"A me piace lavorare, mi è sempre piaciuto. Mi piace trarre i rislutati dal lavoro, anche se non sempre è accaduto. Sono felice, arrivando qui è successa una cosa dopo l'altra. Il tempo che ho realizzato mi sorprende ancora di più" ha aggiunto.

SPORTAL.IT | 24-07-2019 13:30