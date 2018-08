Federica Pellegrini spiazza i tifosi: l'annuncio choc

C’è chi esplode, chi medita di tornare e chi di lasciare. L'estate 2018 dello sport italiano è stata all’insegna delle donne. Simona Quadarella ha stupito e conquistato tutti con i suoi tre ori agli Europei di nuoto di Glasgow che ne hanno fatto il personaggio dell’anno. Un ruolo che in passato è stato anche di Tania Cagnotto e soprattutto di Federica Pellegrini, separate a pochi giorni di distanza l’una dall’altra da annunci opposti, ma ugualmente sorprendenti. La tuffatrice bolzanina si è detta pronta a tornare ad allenarsi in vista di Tokyo 2020, dopo aver annunciato l’addio a Rio ed essere diventata mamma, mentre la nuotatrice veneziana è pronta a fare il passo indietro definitivo, dopo aver al contrario assicurato di esserci nell’Olimpiade giapponese. Intervistata dal settimanale 'Chi' qualche giorno dopo aver spento 30 candeline, la Pellegrini ha dato l’annuncio che gli appassionati italiani non avrebbero mai voluto sentire: “Sto pensando seriamente di lasciare il nuoto”. Un proposito secco, seguito dal solito contrasto interiore, tipico di ogni sportivo di vertice: “Il mio cuore mi dice di smettere per le troppe delusioni umane fuori dalla vasca, ma la mia testa vuole che continui. Entro l’autunno deciderò che cosa fare definitivamente della mia vita”.

Difficile capire se alla base di questo ci siano state sensazioni magari non ottimali raccolte dopo l’Europeo, coinciso con il debutto di Federica in versione “velocista”, essendosi cimentata solo nei 100 e non più negli amati 200. La svolta del resto era già stata annunciata dopo l’Olimpiade di Rio, ma richiede tempo per essere metabolizzata. Più probabile che alla base del possibile ritiro ci siano motivi personali, come il sogno della maternità (“Oggi la parola mamma potrebbe dirmi qualcosa, vedremo…”) o quelle “delusioni umane” cui ha fatto accenno Federica, paparazzata a fianco di Alberto Tomba durante la festa per il compleanno. Fede però non abbocca ai rumors su un eventuale nuovo amore, aprendo però il cuore alla delusione per la rottura con Magnini: “Non mi ha fatto neanche gli auguri per il compleanno. Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita, forse nutre rancore perché l’ho lasciato. Io, invece, non ho alcun problema nei suoi confronti. Dopo Filippo ho scelto di essere low profile, ho avuto un’altra breve storia, ma vivo sempre nel dubbio che dall’altra parte ci sia una persona che non ama solo Federica ma 'il personaggio'”.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 21:05