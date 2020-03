Federico Bernardeschi attiva una raccolta fondi contro il Coronavirus

“Ho attivato una raccolta a favore dell’Ospedale Humanitas Gradenigo che come molti altri sta gestendo questa emergenza”. Lo ha annunciato su Instagram Federico Bernardeschi.

“Le donazioni ricevute contribuiranno all’attivazione di nuovi posti letto di terapia sub-intensiva, in particolare con l’acquisto di ventilatori portatili, monitor e altre attrezzature necessarie. Credo sia giunta l’ora di mettermi in primo piano in questo momento difficile. Ho pensato di fare la mia parte, lanciando una raccolta fondi a supporto della città di Torino e di tutto il Piemonte” ha aggiunto il calciatore della Juventus.

SPORTAL.IT | 11-03-2020 12:32