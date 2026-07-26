Federico Chiesa manda un messaggio a Juventus e Como: l’annuncio sul futuro al Liverpool e il retroscena su Slot

Chiesa allo scoperto sul futuro dopo il gol in amichevole realizzato contro il Sunderland: cosa è cambiato con Iraola dopo i messi difficili vissuti con Arne Slot

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L’addio di Arne Slot, che ha lasciato il posto allo spagnolo Andoni Iraola, potrebbe rappresentare la svolta per Federico Chiesa. Dopo due stagioni vissute ai margini tra infortuni e scelte tecniche dell’allenatore olandese, l’ex Fiorentina e Juventus ha ritrovato gol e sorriso nel 4-2 con cui il Liverpool ha superato il Sunderland in amichevole a Nashville. Dal figlio d’arte un messaggio proprio ai bianconeri e al Como, i due club che stanno valutando la possibilità di riportarlo in Italia.

Liverpool, Chiesa ritrova il gol: come lo sta utilizzando Iraola

Archiviati i Mondiali, gli Stati Uniti ospitano le amichevoli estive dei grandi club europei, volati oltreoceano per preparare la nuova stagione. Tra questi c’è anche il Liverpool, che al Geodis Park di Nashville, in Tennessee, ha battuto 4-2 il Sunderland.

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Entrato all’inizio della ripresa al posto di Wright, Chiesa ha firmato il gol del momentaneo 3-2 al 72’ con un preciso diagonale da posizione defilata su assist di Ramsay. Nel post partita, l’azzurro ha spiegato di non aver ancora affrontato con Iraola il tema del suo futuro. “Le uniche conversazioni che abbiamo avuto hanno riguardato il pressing e gli aspetti tattici. Mi ha schierato come attaccante contro il Sunderland e vuole che giochi in quel ruolo”.

Il messaggio di Chiesa a Juventus e Como

Non c’è due senza tre. E la terza potrebbe essere davvero la volta buona. È quello che spera Chiesa, che al momento non sembra intenzionato a lasciare l’Inghilterra per tornare in Serie A, nonostante Juventus e Como continuino a monitorare la situazione con l’idea di offrirgli una nuova opportunità, preziosa anche in ottica Nazionale.

Dopo l’amichevole vinta contro il Southampton, il 28enne, legato ai Reds da altri due anni di contratto, aveva già lanciato un messaggio piuttosto chiaro: “Sto cercando di dare il massimo per questo nuovo allenatore. In questo momento sono felice qui al Liverpool: amo il club, amo i tifosi, amo tutto. Sto facendo del mio meglio per conquistarmi un’opportunità. Poi vedremo”.

Il retroscena su Arne Slot e la verità di Chiesa

Se la prima stagione al Liverpool era stata pesantemente condizionata dagli infortuni, nell’ultima Chiesa non è mai riuscito a entrare realmente nelle grazie di Arne Slot. Nonostante il sostegno dei tifosi, l’ex tecnico del Feyenoord gli ha concesso pochissimo spazio, perfino nei momenti in cui il Liverpool si è ritrovato con buona parte del reparto offensivo decimato.

I numeri raccontano bene la sua situazione: 36 presenze complessive sotto la gestione Slot, ma appena cinque da titolare e una sola dal primo minuto in Premier League. “Ho cercato di dare il massimo e mi sentivo pronto per un ruolo più importante, ma spettava all’allenatore decidere se farmi giocare oppure no”, ha raccontato l’esterno ligure. “Avrei voluto avere più spazio, ma le cose sono andate così. Il mister aveva le sue idee, i suoi piani di gioco e ha preso le sue decisioni. Non ho nulla da rimproverargli. È il calcio. Adesso, però, si apre un nuovo capitolo: c’è un nuovo allenatore e devo concentrarmi soltanto su questo”.