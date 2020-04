Federico Chiesa non si sbilancia sul futuro

Intervenuto a una diretta social insieme alla fidanzata, Federico Chiesa ha parlato a 360°, dai propri gol più belli a quelli del padre: "Il mio gol più bello? Quello segnato al Milan nel 2018, di questa stagione invece quello all’Atalanta. Tra quelli di mio padre mi piace quello al volo contro il Marsiglia in finale di coppa. Cosa vorrei rubargli? I 140 gol in Serie A…".

Poi una descrizione dei compagni più forti: "Castrovilli è devastante, anche in allenamento, ma il più forte è Ribery: ha vinto tutto, si vede che ha una qualità fuori dal comune".

Dove il Nazionale azzurro non si è sbilanciato è sul tema mercato. Le voci su un ritorno di fiamma della Juventus, alimentate dall'apertura del presidente Commisso, vengono dribblate da Chiesa: "Non ne parlo, non è questo il posto".

SPORTAL.IT | 30-04-2020 23:19