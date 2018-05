Federico Melchiorri vede biancorosso

Matteo Rossetti, l’agente di Federico Melchiorri, interpellato in esclusiva da Calciomercato360.it ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito: “Il Carpi può riscattarlo per 1,5 milioni di euro e so che ha intenzione di tenerlo – ha spiegato -. Il presidente Bonacini ha detto che faranno di tutto per riscattarlo dal Cagliari. Con il Carpi ha ritrovato continuità dopo l’infortunio e lo hanno rimesso in condizione. Lui li ha ripagati con i gol”.

Rossetti ha poi commentato le voci su un possibile interessamento del Pescara: “L’ho letto ma al momento è prematuro parlarne. Quel che è certo è che lui ha un gran legame con Pescara: 3 anni fa mi chiamò alle 2 di notte Giorgio Repetto (dirigente dei biancazzurri, ndr) per portarlo in Abruzzo. Repetto ha il mio numero e può chiamarmi quando vuole”.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 18:40