Federico Mussini passa a Pesaro

Federico Mussini è ufficialmente un nuovo giocatore della Vuelle Pesaro. Questo il comunicato ufficiale che annuncia l'arrivo dell'ex Grissin Bon: "Il giocatore ha firmato con il Club un contratto annuale. Mussini, classe 1996, play di 180 cm., è cresciuto cestisticamente nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana dove esordisce in prima squadra nella stagione 2013-2014.Nel 2015 viene convocato nel World Team per il prestigioso Nike Hoop Summit, trofeo di esibizione dove si sfidano i migliori giovani del mondo contro i migliori prospetti statunitensi.L’ anno successivo si accorda con la St. John’s University, uno degli atenei più prestigiosi della NCAA. Il ritorno in Italia, a Reggio, nel 2017, prima del prestito a Trieste (A/2) nel 2018".

"Nella stagione 2018/2019 è tornato a vestire la maglia della Reggiana. Ha fatto parte delle Nazionali Under 15, 16 (inserito nell’All Tournament Team agli Europei del 2012), 18 (inserito nell’All Tournament Team agli Europei 2014) e 20. Attualmente è impegnato con la Nazionale alle Universiadi di Napoli (ieri sera, contro il Canada, ha realizzato 19 punti). Queste le prime parole di Federico in maglia biancorossa: “Sono molto contento e carico, ringrazio la VL per avermi dato questa possibilità. Pesaro è una piazza molto importante del basket italiano, non vedo l’ora di iniziare la mia esperienza. Sono molto felice, ai tifosi dico che avremo bisogno del loro sostegno durante tutto l’anno dato che ci attende un campionato tosto ed equilibrato. Ho scelto la VL perché avrò modo di mettere in mostra le mie qualità e per essere una figura importante per tutto il gruppo che scenderà in campo da settembre”.

SPORTAL.IT | 05-07-2019 11:50