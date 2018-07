Federico Ricci stuzzica il Benevento

Il Benevento continua a lavorare sul mercato per allestire una formazione in grado di tornare nella massima serie dopo una sola annata di purgatorio in cadetteria.

C'è stato un incontro con il Sassuolo in cui si è parlato anche di Federico Ricci, che la società emiliana non considera incedibile.

Il centrocampista offensivo classe 1994 di scuola romanista è reduce da un doppio prestito: ha iniziato la passata stagione al Genoa e l'ha conclusa al Crotone, agli ordini di Walter Zenga.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 08:20