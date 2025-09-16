Fedez paragona Sinner a Hitler: l’assurdo e duro attacco del rapper a Jannik scatena la polemica sui social

"Sinner purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler" questa la frase incriminata del nuovo singolo di Fedez pubblicata sui social e che ha inevitabilmente scatenato le polemiche sul rapper

Il nuovo singolo di Fedez non è ancora uscito che già ha scatenato un’animata polemica. Tutta colpa di una strofa rivelata nelle proprie storie Instagram in cui il rapper di Rozzano ha paragonato lo sportivo italiano del momento, Jannik Sinner, ad Adolf Hitler per le sue origini altoatesine. Un attacco completamente gratuito, incomprensibile e di cattivo gusto che ha scatenato le reazioni di tanti utenti, che si sono scagliati contro Fedez.

La strofa incriminata su Sinner e Hitler

Sinner è senza dubbio lo sportivo italiano, se non forse il personaggio in generale, del momento nel Bel Paese. Di conseguenza non stupisce che sia sulla bocca di tutti e che molti sfruttino il suo nome per far parlare di sé. Magari parlandone anche male nel tentativo di alzare un vero e proprio polverone, un po’ come fatto da Fedez, che nello spoilerare sul proprio profilo Instagram una strofa del suo nuovo singolo ha condiviso anche una frase in cui paragona Jannik a Hitler per le sue origini altoatesine e la parlata austriaca, Paese d’origine del dittatore nazista: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”.

Una scelta decisamente infelice quella del rapper di Rozzano, ma se l’obiettivo era quello di attirare l’attenzione e far parlare di lui in vista del concerto in programma al forum di Assago certamente Fedez è riuscito nel suo intento.

Gli utenti si scagliano contro Fedez

A dimostrazione di ciò i tanti commenti apparsi sui vari social network riguardo la strofa incriminata, con alcuni utenti come Ale che si augura Sinner decida di intraprendere le vie legali: “Speriamo che arrivi una bella denuncia da Jannik per il signor Fedez”. Altri invece non si capacitano dell’uscita del rapper come Cecilia, che su X scrive: “Io vorrei capire il processo mentale che ha portato Fedez a pensare che sarebbe stata una buona idea associare jannik sinner ad un dittatore che ha causato il genocidio della popolazione ebraica”. C’è anche chi ironicamente ha invece sostenuto che Fedez in realtà sia PavvyG, giornalista e noto utente su X molto vicino a Nick Kyrgios e Novak Djokovic e che non perde mai occasione per attaccare Sinner: “Quindi PavvyG in realtà è Fedez” scrive l’utente AnnaMobene.

Sinner, quante polemiche sulle sue origini

Quello di Fedez non è certamente il primo attacco nei confronti di Sinner per le sue origini altoatesine. Il fatto che parli meglio tedesco che italiano e che provenga da una regione che molti vedono lontana per abitudini e storia all’Italia aveva già scatenato qualche polemica in passato, anche da parte di personaggi noti dello spettacolo e della cultura italiana come Corrado Augias, che non aveva preso bene la scelta di Jannik di non accettare l’invito di Sergio Mattarella ad andare al Quirinale a inizio anno.