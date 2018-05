Fekir. il Milan può sorridere

Durante un intervento a ‘RMC Francia’, il trequartista del Lione Nabil Fekir non chiude le porte alle pretendenti: “Parlerò con il presidente e con il mio entourage per prendere una decisione, non c’è niente di proibito. Ho passato una bellissima stagione qui, abbiamo finito con stile, per il futuro si vedrà. Ho dato tutto per i Lione”.

Nelle ultime ore sembra che anche il Liverpool, sfidando la concorrenza di Arsenal e Milan tra le altre, abbia messo gli occhi sul classe ’93: “Premier League? Perchè no? Nella vita non si può mai dire”.

In questa stagione Fekir ha giocato quaranta partite tra campionato, coppa ed Europa League, mettendo a segno ventitre gol e otto assis. La sua valutazine si aggira intorno ai cinquanta milioni di euro ma il contratto in scadenza nel 2020 potrebbe alzare le richieste del Lione.

