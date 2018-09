Felipe Caicedo ha fatto un passo indietro

Felipe Caicedo, dopo esserselo conquistato, avrebbe volentieri tirato il calcio di rigore contro l’Apollon.

"Ho parlato con Immobile, perché normalmente è lui che batte i rigori, mi ha detto che lo voleva tirare ed è finita lì" ha raccontato a fine gara a Sky.

"Io devo pensare partita dopo partita. Questa è stata la prima partita nella quale ho giocato per 90 minuti, nell’ultima solo 5. Devo trovare la forma giusta, ma ho parlato con Tare, con il mister, ho la loro fiducia e sono contento, perché me l’hanno data. Devo giocare, devo fare quello che so, giocare" ha aggiunto l’ecuadoriano.

SPORTAL.IT | 20-09-2018 22:15