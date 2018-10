Felipe Massa attacca la Ferrari: "Ecco dove sbaglia"

L'ex pilota della Ferrari Felipe Massa in un'intervista a Motorsport-Total.com ha parlato del digiuno della scuderia di Maranello, ormai destinato a prolungarsi anche nel 2018. "Abbiamo vinto il titolo nel 2007 – ha spiegato il pilota brasiliano, in rosso dal 2006 al 2013 -. La squadra ha avuto alcuni problemi a partire dalla stagione 2008 e da allora non ha più vinto un campionato. Quando ho lasciato la Ferrari nel 2013, la situazione più o meno era la stessa di oggi".

"Hanno molta pressione in quanto devono vincere per forza e quindi ciò crea non pochi problemi. E per poter vincere devi essere in grado di prepararti in maniera tranquilla ma questo è quasi impossibile in una scuderia prestigiosa come la Ferrari. Devono rimanere molto concentrati, il team è grande e mancano solo piccole cose, alcuni dettagli, prima di tornare a vincere".

La morte di Sergio Marchionne ha influenzato non poco il team: "È stato un grande choc, perché era una parte importante della squadra. Ciò ha influito sulle prestazioni della squadra, il che è ovviamente comprensibile. Adesso devono concludere la stagione nel miglior modo possibile".

Un altro fattore che è mancato quest'anno in casa Ferrari è stato il gioco di squadra: "La Rossa quest’anno aveva più bisogno dei giochi di squadra di quanto non ne avesse la Mercedes. Direi che ci sono state una o due gare in cui Kimi poteva aiutare di più Sebastian, ma se non c’è la squadra a prendere in maniera chiara la decisione il pilota cerca sempre di dare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile per sé stesso".

Il Mondiale è ormai deciso: "La Mercedes nelle ultime gare hanno avuto qualcosa in più, probabilmente hanno portato degli aggiornamenti che gli hanno fatto guadagnare qualche decimo. Certo, Hamilton ha fatto la differenza in gran parte delle ultime gare, ma loro sono la squadra più veloce in pista".

L'arrivo di Charles Leclerc nel 2019: "Sono molto contento per lui perché merita e secondo me sarà un futuro campione. Ha il talento e la testa giusta, è giovane ed è tranquillo. In più lavora molto bene sotto pressione, cosa che in Ferrari è molto importante. E sono anche contento che si sia deciso di rischiare nel prendere un giovane cresciuto sin da piccolo come pilota della Ferrari, che è un po’ quello che è successo con me. Non ho molto da dirgli perché lui fa tutto in maniera perfetta. Deve sempre tenere i piedi per terra. Entrerà in una squadra grande dove ci sono tanti problemi legati alla pressione, alla stampa, e al fatto che guida una macchina per la quale la gente prova un tifo che è quasi religioso".

SPORTAL.IT | 15-10-2018 14:55