Felipe Melo prende in giro la Juventus dopo il 5-2 con il Galatasaray, sul web i tifosi bianconeri si scatenano contro di lui

L'ex centrocampista brasiliano ha postato un video sul proprio profilo instagram in cui mima il gesto della "manita", scatenando l'ira dei sostenitori juventini

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Istanbul si conferma fatale per la Juventus, che ha seriamente compromesso la possibilità di accedere agli ottavi di Champions League. Come nel 2013, quando fu decisivo il gol di Sneijder su un campo ridotto a una risaia: resta una flebile speranza per il ritorno, ma sarà dura.

Juventus, servirà un’impresa

Servirà un’impresa nella gara di ritorno, in programma tra sette giorni all’Allianz Stadium, nella quale mancheranno Cambiaso e Cabal, squalificati. Ancora in dubbio David e Bremer, che non hanno lesioni ma che di sicuro salteranno la partita di campionato in programma sabato contro il Como. Ma il ko dell’Aly Sami Yen è stato pesante, di quelli difficili da digerire.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La gioia di Felipe Melo

Viceversa, ha portato gioia non solo ai tifosi del Galatasaray, ma anche ad ex giocatori non solo della formazione turca, ma anche di Inter e della stessa Juventus. Trattasi di Felipe Melo, ex centrocampista brasiliano da sempre sopra le righe, che ha celebrato la “manita” turca con un gesto eloquente e una risata diventata rapidamente virale.

Felipe Melo contro la Juventus

Il brasiliano ha pubblicato su Instagram un video poche ore dopo il match: conta con le dita “uno, due, tre, quattro, cinque”, richiamando le reti segnate dal Galatasaray contro la Juventus. Con la mano aperta a indicare il numero cinque, l’ex centrocampista esplode in un urlo liberatorio e in una risata che accompagna la celebrazione della vittoria turca. Il filmato, rilanciato dagli utenti, ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando commenti e reazioni.

I tifosi della Juventus contro Felipe Melo

Oggi quarantaduenne, Felipe Melo ha indossato la maglia bianconera dal 2009 al 2011 e, nel corso della carriera, è stato anche un punto di riferimento per il Galatasaray, club verso cui non ha mai nascosto grande affetto. Naturalmente il suo gesto è stato accolto in maniera diversa sul web dai tifosi della Juventus e non: ma è soltato l’ultimo di una lunga galleria di situazioni in cui Felipe Melo è stato divisivo.

Il web bianconero non ci sta

Giacomo infatti lo redarguisce: “99 su 100 passerà il Galatasaray e con merito ma se andrà diversamente questo signore dovrà nascondersi. Si festeggia alla fine mai a metà”. Giuseppe invece non va per il sottile: “Il giocatore più scarso del giuoco calcio”. Così come Giorgio: “Un minus habens di notevole caratura”. E Pasquale allo stesso modo: “5 come i palleggi di fila che riesce a fare…scarso scarso come pochi forse il giocatore brasiliano più scarso della storia..ed è giusto che viva sportivamente di frustrazione”. E Mario semplicemente si chiede: “Ma perché è stato pure calciatore?”.