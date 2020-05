Felipe Melo: "Torno alla Juve se Ronaldo chiama"

L'ex centrocampista della Juve Felipe Melo, coinvolto alcuni giorni fa in una polemica con Giorgio Chiellini, in un'intervista ad Olé ha dichiarato che tornerebbe volentieri alla Juventus se lo chiamasse Ronaldo.

"Ci sono dei giocatori che fanno la differenza, gente come Cristiano Ronaldo, Messi o Neymar. Poi ci sono io, mi riesce molto bene dare i calci. Ma non sono soltanto questo, ad esempio sono stato io a fare l’assist a Robinho contro l’Olanda nel 2010. Se Ronaldo e la Juventus dovessero chiamare, tornerei. De Ligt, che ha 20 anni, ha rifiutato il Barcellona per giocare con il portoghese".

SPORTAL.IT | 16-05-2020 15:05