I segreti di Felix Auger-Aliassime, chi è il tennista premio per il sociale e prossimo avversario di Jannik Sinner ai quarti di Montecarlo

Canadese, nato lo stesso giorno di Roger Federer ma nel 2000 è l'avversario che divide Jannik dall'obiettivo più importante. Carriera, titoli e curiosità

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Dopo l’emblematico epilogo contro Thomas Machac, Jannik Sinner si appresta ad affrontare la doppia sfida a Felix Auger-Aliassime, classe 2000, ex numero 6 del ranking e qui a Montecarlo approdato ai quarti contro il campione azzurro che oltre al trofeo ha un secondo, ambizioso obiettivo. Carlos Alcaraz è inchiodato a un numero 1 della classifica Atp che potrebbe mutare a breve. Con risultati e punti giusti.

A questo punto del tabellone, quale sarebbe il ruolo di Auger-Aliassime? Non cederà la strada a Jannik, non ha concesso nulla in precedenza pur avendo matrato un percorso distante dall’avversario e accumulato, fin qui, risultati notevoli sulla terra rossa monegasca.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Auger-Aliassime sfida Sinner a Montecarlo

Di che tennista si tratta, quali sono le sue caratteristiche e come si muove rispetto al nuovo Sinner visto fino a questa fase del torneo? A prescindere dal match di giovedì, che ha però palesato quanto la prima di servizio pesi nell’economia delle partite, Jannik è cresciuto nelle variazioni e ha dimostrato di riuscire a muoversi in maniera più dispendiosa ma efficace lungo la linea di fondo. E nella risposta, soprattutto, questo upgrade si è visto. Torniamo al canadese che avrebbe meritato di più, nella sua carriera quando entrò Top 10 nel 2022, mentre eravamo in piena pandemia.

Auger-Aliassime vanta colpi, un buon gioco e ha dimostrato di avere il tennis nel suo destino. Stavolta i due, che hanno un numero importante di precedenti, si contendono un posto dove conta, con ambizioni e prospettive differenti ma la medesima attitudine sul cemento, superficie prediletta dell’azzurro. E che stando alle statistiche gode di un vantaggio indubbio, derivante dall’aver vinto gli ultimi quattro match sul totale di sei head2head.

Gli ultimi quattro sono a favore di Jan, indifferentemente dalla superficie: cemento, terra, ancora cemento veloce. Insomma è la progressione che conta e non altro. L’unico scontro che lo ha visto vincere un set contro l’attuale numero 2 del ranking è stato nel 2025, agli Us Open.

I risultati e le vittorie di Auger-Aliassime

Per uno strano gioco del destino (e del calendario), Felix condivide il giorno del compleanno con un certo Roger Federer (che ha qualche anno in più) che ha costituito un trio magnifico con Nadal e Djokovic, l’ultimo ancora in attività con tanto di balletti e polemiche a fine match. L’8 agosto è dunque una sorta di data tennistica da annoverare tra quelle importanti.

Ma il tennis è arrivato non solo e non perché fosse un predestinato. Alto 1,93 m, Auger-Aliassime è dotato di un servizio esplosivo e un rovescio a due mani altrettanto potente. Nove i titoli totali vinti in carriera, con miglior risultati con le semifinali agli US Open nel 2021 e di nuovo nel 2025, quarti a Wimbledon e Australian Open.

In bacheca, il canadese ha messo pure una Coppa Davis e l’ATP Cup, vinte dal Canada nel 2022 oltre al bronzo olimpico conquistato a Parigi nel doppio misto.

Parliamo di ranking, il suo best è la 5° posizione contro l’attuale 7° e un quarto di finale a Montecarlo avrà la sua valenza, anche in questa prospettiva.

Le origini e l’impegno sociale

Originario del Togo, con un papà come il suo che al tennis deve molto e verso cui nutre una passione sincera, Auger-Aliassime si è avvicinato allo sport e alla racchetta quando aveva appena 5 anni e così anche i due fratelli, ai quali è legato profondamente. Proprio il padre ha ricoperto un ruolo decisivo, in questa direzione.

Questo ragazzo di Montréal (bilingue, parla sia inglese sia francese) ha dimostrato, comunque, estrema consapevolezza della propria posizione di privilegiato e lo dimostra anche sul fronte dell’impegno sociale con il progetto #FAAPointsForChange, che sostiene programmi educativi e borse di studio per i bambini in Togo (paese di origine del padre), iniziativa che gli è valsa nel 2023 il Premio Umanitario Arthur Ashe.

La fidanzata celebre e l’imminente matrimonio

Nella vita privata, è legato da tempo a Nina Ghaibi, amazzone con la quale ha annunciato le nozze non ancora celòebrate, conosciuta quando aveva solo 18 anni: “E’ sempre straordinaria nel capire cosa dovevo affrontare. Mi sostiene, mi ascolta e mi dà anche ottimi consigli, che si tratti di tennis o meno. Cerchiamo davvero di sostenerci a vicenda in ogni cosa e, allo stesso tempo, siamo migliori amici. È la cosa più bella che abbia mai avuto”.

L’attività benefica costante

Come riporta la sua bio, presente sul sito ATP, Felix devolve 5 euro per ogni punto nei tornei (e altri 15 vengono donati da Bnp Paribas, che supporta il progetto) a iniziative per la crescita dei giovani in Togo. I primi fondi raccolti hanno finanziato iniziative volte a migliorare le condizioni dei giovani nella regione di Kara, mentre dal 2025 si è passati a potenziare il programma per sostenere gli studenti più avanti nel loro percorso accademico, in particolare studenti meritevoli provenienti da contesti rurali svantaggiati.

Per l’impegno sociale – come già ricordato – ha vinto l’Atp Humanitarian Award, premio intitolato ad Arthur Ashe, proprio come il campo di New York dove ha giocato contro Jannik. Oggi siamo a Montecarlo, sotto il caldo sole della Costa Azzurra. E chissà se riuscirà a dare del filo da torcere a Sinner.