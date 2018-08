Fenati correrà per il Team Forward

Forward Team è lieta di annunciare l’ingaggio di Romano Fenati nel MV Agusta Forward Racing Team nel Campionato del Mondo Moto2.

Il ventiduenne di Ascoli Piceno sarà uno dei due alfieri che gareggeranno con la nuova MV Agusta F2, moto con la quale il prestigioso marchio varesino tornerà nel Motomondiale, dopo ben 42 anni d’assenza dal palcoscenico iridato.

Fenati si avvicina al mondo delle due ruote nel 2003, quando per la prima volta scende in pista con le minimoto, partecipando a diversi trofei nazionali. Nel 2010 e 2011 partecipa al Campionato Italiano di Velocità dove conclude la sua seconda stagione al secondo posto.

Il suo approdo al Motomondiale avviene nel 2012 in Moto3: in questa categoria disputa 108 gare, ottenendo 10 vittorie e 23 podi, e colleziona un secondo posto in classifica generale nel 2017.

Nella stagione in corso passa alla Moto2, stessa categoria che lo vedrà protagonista con i colori di MV Agusta Reparto Corse Forward Racing il prossimo anno.

Romano Fenati è entusiasta di entrare a far parte della squadra certo di poter dare un ottimo contributo allo sviluppo della nuova moto e di dare il massimo per riportare il marchio MV Agusta ai vertici delle classifiche mondiali.

Queste le parole di Fenati: "Sono molto felice e onorato di prendere parte a questo prestigioso progetto e di entrare a far parte di un gruppo così affiatato e competente come è il Forward Racing Team. Guidare la F2 sarà per me motivo di grande orgoglio e sarà una importante responsabilità, per questo darò tutto il mio apporto e la mia esperienza per ottenere ottimi risultati".

SPORTAL.IT | 26-08-2018 15:30