Fenati-Manzi, il team Forward riflette

Se del folle gesto di Romano Fenati si parlerà a lungo, chi se ne dovrà preoccupare di più nel lungo periodo è il Team Forward che dal 2019 schiererà, o meglio dovrebbe schierare, al via del Mondiale due MV Agusta motorizzate Triumph con alla guida proprio Fenati e Stefano Manzi.

Pensarli compagni di squadra oggi sembra impossibile, a riportare la calma, o almeno a provarci, è Giovanni Cuzari, manager del team Forward: "Ci prenderemo un attimo di tempo per ragionare più serenamente su quanto successo oggi a Stefano – le parole di Cuzari riportate da ‘Gpone.com’ – Con Manzi abbiamo sottoscritto un accordo triennale e abbiamo appena discusso alcuni termini contrattuali inerenti alla prossima stagione. Questo fatto è grave. Castiglioni, il presidente di MV , è incazzato nero, tutti noi avremo bisogno di ulteriori chiarimenti”.

Il futuro dell'ascolano sembra comunque a rischio: “Risolvere il contratto con Fenati? Preferirei riflettere anziché stracciare il contratto. Una situazione del genere non si sarebbe mai aspettata, va detto come questi ragazzi rischino la vita ogni volta in pista, andare ad aggravare la situazione non è bello, io sono convinto che nel gesto di Romano non ci fosse cattiveria. A volte l’adrenalina supera un certo livello e ti porta a fare cose non giuste”.

SPORTAL.IT | 09-09-2018 21:50