Fenati, piloti furenti: 'Cacciatelo a calci'

Cresce il malumore dei piloti del circus dopo la follia del centauro della Moto2 Romano Fenati, che domenica durante la gara a Misano, mentre andavano ad oltre 200 all’ora, ha premuto la leva del freno a Stefano Manzi, con cui era in lotta da alcuni giri.

Immediatamente squalificato, il centauro romano è stato fermato dalla commissione gara per le prossime due corse. Il pilota della Honda Cal Crutchlow non è affatto d’accordo con la decisione: “Credo che Fenati non debba più salire su una moto. Penso che il suo team avrebbe dovuto cacciarlo via a calci. Merita di essere espulso. Rischiamo già la nostra vita abbastanza, non c’è bisogno di questi gesti. Certo, prima c’era stato un contatto, ma nelle corse succede sempre e questo non lo giustifica”.

Anche il campione del mondo Marc Maquez è severo: “La Direzione Gara deve decidere ed ha bisogno di comprendere perfettamente la situazione. Dovrebbero penalizzarlo in modo che non venga mai l’idea a qualcun altro di fare una cosa simile, qualcosa che gli faccia capire che ‘hey, se fai una cosa del genere non correrai’. Per me ha spento il cervello. Toccare il freno di un altro pilota a più di duecento all’ora merita sicuramente una sanzione esemplare. Fargli saltare solo due gare mi sembra poco, ma almeno è qualcosa”. Così Andrea Dovizioso: “Bandiera nera inevitabile. E’ stato un gesto molto brutto, non puoi fare una cosa del genere”.

Valentino Rossi è apparso rassegnato: “Un brutto gesto. Come Academy in passato abbiamo puntato molto su Fenati ma non siamo riusciti a gestirlo ed è stata una sconfitta”.

Jorge Lorenzo più indulgente: “Indiscutibilmente è stato un brutto gesto quello che ha commesso, ma credo che sarebbe giusto capire bene quello che gli ha fatto prima Manzi, che credo sia un pilota con cui aveva già avuto problemi”.

La leggenda Kevin Schwantz invece non ha dubbi: “Non dovrebbero mai più far correre Fenati dopo un gesto del genere”.

A Movistar Tv, Fenati ha cercato di difendersi così: “C’è stato un primo contatto in cui mi ha portato fuori pista. Lui era davanti a me, poi l’ho superato. Dopo avermi superato, mi ha rallentato portandomi fuori pista per la seconda volta. Non dico che questa sia una giustificazione, ma credo che questo debba essere considerato perché i piloti che corrono senza preoccuparsi degli altri, rovinano le gare degli altri e questo non è giusto. La mia reazione non è stata una bella mossa, è stato un gesto pericoloso per me e per lui. Non voglio giustificarla, ma vorrei che fosse vista in prospettiva. Mi hanno sanzionato per due gare, ma penso che dovrebbe essere penalizzato anche qualcun altro”.

SPORTAL.IT | 10-09-2018 09:00