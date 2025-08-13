Fenerbahce-Feyenoord, moviola: Chiffi e Pairetto stavolta portano fortuna a Mourinho, per lo Special One erano i peggiori

La prova dell’arbitro Kovacs nel match di ritorno dei preliminari di Champions League, il fischietto rumeno ha ammonito quattro giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il 40enne Istvan Kovacs, la scelta per Fenerbahce-Feyenoord, è arbitro internazionale dal 2010, ha diretto a Monaco per Psg-Inter in Champions la sua terza finale di una competizione UEFA per club dopo aver arbitrato la finale di Europa League del 2024 a Dublino (Repubblica d’Irlanda) tra Atalanta e Bayer Leverkusen e la finale di Conference League 2022 tra Roma e Feyenoord a Tirana (Albania). Nella scorsa stagione aveva arbitrato sette partite di Champions League, tra cui il ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool e Paris Saint-Germain. Insegnante di educazione fisica, il fischietto rumeno è tra quelli della sua generazione uno dei fischietti più stimati. La Uefa lo ha selezionato per gli Europei del 2020, è stato l’arbitro di Macedonia del Nord-Olanda (0-3) e la FIFA per i Mondiali Qatar 2022, dove è stato quarto ufficiale in otto partite ed è stato anche l’arbitro di Irlanda del Nord-Italia, la partita che ha spedito gli Azzurri ai playoff per i Mondiali 2022. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti tra le due squadre

Tre successi olandesi nei tre precedenti tra le due squadre con uno score complessivo di 5 gol a 1 per i tulipani.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Marica e Tunyogi con Birsan IV uomo, Chiffi al Var e Pairetto all’Avar, l’arbitro ha ammonito Amrabat, Duran, Sauer, Borges.

Precedenti burrascosi con Chiffi e Pairetto

Non ci sono stati episodi dubbi nella gara, serata tranquilla sia per l’arbitro Kovacs che per la coppia italiana al Var, composta da Chiffi e Pairetto che stavolta hanno portato fortuna all’allenatore portoghese. Burrascosi i precedenti. Nello scorso marzo del 2025 dopo essere stato espulso in Roma-Verona Mourinho urlò verso Pairetto: “Ti hanno mandato apposta… ti ha mandato la Juve”, mimando il gesto del telefono. Tutto sotto gli occhi degli ispettori federali. Ancor più duro ed esplicito era stato lo Special One con Chiffi nel maggio 2023 dopo Monza-Roma: «Giocare con il peggior arbitro che ho trovato in tutta la mia carriera, è dura. E io in tanti anni ho trovato tanti arbitri scarsi. Di solito quando si parla così è perché può aver influito sul risultato. Non è questo il caso. Non ha inciso nel risultato, ma è dura giocare con questo arbitro. Tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico. Non crea rapporto con nessuno. Espelle un giocatore perché scivola quando la partita è già morta».

La rimonta dei turchi

I turchi erano partiti sotto di 1-0 grazie al gol di Watanabe e all’andata avevano perso 2-1 ma il Fenerbahce ha sfoderato grinta, orgoglio e qualità rimontando prima dell’intervallo con Brown e Jhon Durán. Nella ripresa, Fred, con un gol superbo, En-Nesyri e Talisca hanno portato il punteggio sul 4-2, ancora Watanabe a segno all’89’ prima del sigillo finale di Talisca al 95′ per il definitivo 5-2. Il Fenerbahce ora affronterà un difficile spareggio contro il Benfica per tornare dopo 17 anni in Champions League.

Lo sfogo di Mourinho

Al settimo cielo lo Special One dopo la rimonta: “Il fatto che abbia vinto di nuovo contro il Feyenoord è, secondo me, una coincidenza: non vinco mai a Rotterdam, ma nelle partite di ritorno riusciamo sempre a ribaltare la situazione. Ma non ci vedo alcun legame. Il Feyenoord ha sempre buone squadre con ottimi allenatori. È un club con una buona filosofia e uno scouting eccellente. Secondo me abbiamo vinto meritatamente. Il Feyenoord gioca in modo molto diverso, soprattutto perché ha un altro tipo di calciatori. Noi invece ci affidiamo anche ai nostri attaccanti forti fisicamente, molto pericolosi grazie alla loro velocità e potenza. Hanno faticato a contenerli. Quello che oggi ha fatto la differenza, a mio avviso, è stato il pubblico. Di fatto ci siamo trovati sotto 3-1 quando il Feyenoord ha segnato, ma anche in quel momento i tifosi hanno continuato a sostenerci. È stata una partita aperta, con tante occasioni da entrambe le parti”.