Il belga non incide, l'ex Lazio fa mettere le mani nei capelli ai compagni, finisce 0-0 col Gaziantep, il tecnico spiega perché si era dimesso dopo il pari con la Roma

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Si è interrotta la striscia di vittorie del Fenerbahçe contro il Gaziantep, durata 12 partite e conclusasi con un pareggio. Dopo aver vinto tutte e 12 le ultime partite (9 in Süper Lig tra la scorsa stagione e questa e 3 nella Coppa di Turchia Ziraat), il Fenerbahçe ha pareggiato con i rivali per la prima volta. I gialloblù avevano vinto anche le ultime 7 trasferte contro il Gaziantep, ma il pareggio odierno ha interrotto anche questa serie positiva. Lukaku delude, Guendouzi sbaglia un gol impossibile da fallire e i gialloneri dopo aver segnato in un totale di 11 partite in questa stagione tra campionato e coppe europee, sono rimasti a secco nella trasferta contro il Gaziantep. Dopo aver trovato la rete in 6 partite delle qualificazioni alla UEFA Champions League, 1 nella fase a gironi e 4 in Süper Lig, i Canarini Gialli non sono riusciti a segnare in una partita per la prima volta.

Il gol fallito da Guendouzi

Il migliore in campo è stato Sorescu, che ha messo lo zampino in quasi tutte le occasioni più limpide del Fenerbahce, che ha anche colpito il palo due volte nel secondo tempo con Kerem Aktürkoğlu e Greenwood. Ha fatto scalpore però l’occasione da gol mancata da Matteo Guendouzi al 37′. L’ex Lazio era solo a tu per tu con la porta, già si esultava al gol ma ha messo fuori con tutti i compagni con le mani nei capelli. Le immagini di questa azione hanno fatto il giro del mondo, ne hanno parlato anche i giornali africani oltre a tutti quelli europei.

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Male anche Lukaku: l’ex Napoli, partito titolare, si è visto solo al 53′ con un passaggio filtrante che ha trovato Guendouzi in area di rigore, ma la difesa ha allontanato il pallone prima che potesse raggiungerlo. Con questo risultato, il Fenerbahçe raggiunge quota 7 punti, portandosi a 6 punti dalla capolista. Il Gaziantep sale così a 8 punti.

Kartal spiega perché si era dimesso

Il tecnico Ismail Kartal se l’è presa col terreno di gioco (“Tutti hanno visto le condizioni del campo nel primo tempo; in alcune situazioni i nostri giocatori non riuscivano a stare in piedi. Siamo una squadra che gioca un calcio basato sui passaggi, ma non ci siamo riusciti. Non siamo riusciti a mantenere il possesso palla”) ed è tornato sulle dimissioni – poi respinte dal presidente – presentate dopo il pari con la Roma: “Tutto stava andando bene, dagli spalti mi hanno lanciato una bottiglia d’acqua in testa. Questo mi ha turbato molto. Non sarebbe stato giusto per me rimanere dove i miei tifosi non mi vogliono. Ci sono rimasto un po’ male. Forse ho reagito in modo un po’ emotivo alla fine della partita.

Dopo, abbiamo parlato apertamente con la dirigenza. Ora non c’è più alcun problema e continuo. I miei giocatori erano molto contenti di rivedermi. Ci siamo riabituati l’uno all’altro. Anche loro erano molto soddisfatti. Non ci sono problemi. Andiamo avanti.”