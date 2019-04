Fenerbahce: quinta Final Four di fila

Il Fenerbahce Istanbul fa pokerissimo e conquista la quinta Final Four consecutiva raggiungendo il Real Madrid in attesa che si definiscano i vincitori degli altri due quarti. Troppo superiori i turchi per uno Zalgiris Kaunas mai domo, ma mai in grado di mettere seriamente a rischio il successo (99-82) in gara 4 ed il 3-1 nella serie.

I gialloblù di Obradovic scappano sin dai primi minuti, trascinati da uno stellare Bobby Dixon (o Ali Muhammad), 25 punti con 9/10 dal campo, e dalla solita sapiente regia di Sloukas (15 e 10 assist), mentre i lituani ci provano a più riprese (Davies 25) tornando però al massimo a -4. L’ennesimo traguardo del Fener vale anche un po’ di Italia a metà del mese di maggio a Vitoria, con Datome e Melli sicuramente protagonisti.

in collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 25-04-2019 21:29