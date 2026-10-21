Dopo il 2-2 con lo Slavia Praga Il belga accusa Brown per il gol del pari dei cechi, al Besiktas arrivano le prime critiche al tecnico dopo le 3 sconfitte in 8 giorni

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Punto amarissimo in Champions League per il Fenerbahce, raggiunto sul 2-2 al 90′ dopo essere stato in vantaggio di due gol. Gravi errori di Guendouzi e rabbia di Lukaku che se l’è presa con un compagno accusandolo pubblicamente. In Turchia crisi anche per il Besiktas ed arrivano le prime critiche al tecnico Italiano.

Avvio facile per il Fenerbahce

Sembrava tutto facile per il Fenerbahce, che dopo 11′ era già avanti per due a zero. Il primo gol al 4′: Oguz Aydin, ricevuto palla sulla fascia destra, si è accentrato in area di rigore e ha scagliato un potente tiro dalla distanza che si è infilato nell’angolino. All’11 il raddoppio: Semedo ha servito Greenwood che con un tiro potente ha segnato alla sinistra del portiere.

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La rimonta dello Slavia

Al 15′ però lo Slavia Praga accorcia le distanze: su assist di Ederson, Guendouzi cicca il passaggio, permettendo a Provod di approfittarne e di insaccare la palla in rete da posizione favorevole. L’ex Lazio alterna cose buone ad errori grossolani, i turchi sfiorano il tris ma si fanno raggiungere al 90′. Ayaosi si inventa un assist per Kacor, che segna con un tiro da fuori area.

Lo sfogo di Lukaku

Dopo il gol del pareggio, i giocatori del Fenerbahçe erano sotto shock e sconvolti, e la tensione è salita alle stelle in campo. Romelu Lukaku, che era entrato nella ripresa ed ha sfiorato anche il gol, era furioso con il compagno di squadra Archie Brown per aver permesso agli avversari di crossare. Estremamente irritato dalla disattenzione difensiva, l’ex Napoli si è rivolto a Brown chiedendogli con rabbia: “Perché hai permesso loro di crossare?”.

Critiche a Italiano

Clima teso anche in casa Besiktas: i gialloneri avevano subito quattro sconfitte in trasferta nell’intero campionato la scorsa stagione, e quest’anno hanno già perso tre volte in otto settimane. Nel mirino della critica anche Vincenzo Italiano dopo il ko contro il Trabzonspor. Sotto accusa le sostituzioni effettuate solo a partire dal 77′, troppo tardi secondo tifosi e media. Il Trabzonspor aveva raddoppiato il vantaggio al 71′ con Salah, e il tecnico italiano ha effettuato le prime sostituzioni solo a 13′ dalla fine, inserendo contemporaneamente Hyeongyu Oh, Ilhan Fakili e Kassoum Outtara, prima di aggiungere Wilfred Ndidi all’86’.