Fenerbahce-Roma, moviola: il Var interviene solo quando gli pare, un rigore negato e uno revocato

La prova dell’arbitro Gil Manzano nella prima giornata della Phase League di Champions analizzata al microscopio, il fischietto spagnolo ha ammonito sei giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non convince del tutto il pur esperto Gil Manzano in Champions: sei ammoniti, decisioni cambiate su intervento del Var e metro di giudizio altalenante. Vediamo cosa è successo al Chobani Sports Complex di Istanbul.

Fenerbahce-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 31′ il VAR interviene per cambiare la decisione dell’arbitro che aveva assegnato un calcio d’angolo alla Roma e assegna quindi una rimessa dal fondo per il Fenerbahçe: per gli angoli il VAR può intervenire solo per errori evidenti e questo non sembrava il caso. Valido al 39′ il gol di Cristante.

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Le proteste giallorosse

Regolare al 48′ il pari di Brown. Dopo aver incassato il gol del pareggio Dybala in area subisce la trattenuta di Skriniar, che gli mette una mano sulla schiena e provoca la caduta dell’attaccante giallorosso. Immediate le proteste della Roma, con Dybala e Malen a protestare con l’arbitro spagnolo Manzano, che però fa segno di proseguire. Infuriato anche in panchina Gasperini. Il Var ha preferito non intervenire.

Il rigore revocato

Al 59′ contatto su Dybala al limite: l’arbitro assegna inizialmente il rigore alla Roma. Dopo il check del VAR, che stavolta interviene, la decisione diventa punizione a pochi centimetri dalla linea dell’area. Al 70′ Wesley viene colpito da Brown mentre entra in area. Gil Manzano non fischia nemmeno il fallo, ma il contatto era comunque fuori area. All’85’ giallo per Cristante che ferma la ripartenza del Fenerbahçe. Dopo 5′ di recupero finisce 1-1.

Chi è l’arbitro Gil Manzano

Classe 1984, Jesús Gil Manzano, l’arbitro designato per Fenerbahce-Roma, ha debuttato nel massimo campionato spagnolo nel 2012 ed è entrato a far parte degli arbitri Fifa nel 2014. In carriera ha seguito 3 finali di diverse competizioni spagnole. Il fischietto spagnolo, a detta anche di ex colleghi, è considerato permaloso ma i numeri parlano per lui: ha debuttato in Liga a soli 28 anni e poco prima di compierne 30 è stato nominato internazionale, risultando il più giovane di sempre nel proprio Paese a raggiungere il traguardo.

Viene chiamato l’arbitro senza paura, fu il primo infatti a mostrare un cartellino rosso a Leo Messi, fresco pallone d’oro, nella finale della Supercoppa Spagnola del 2021 vinta dall’Athletic e a concedere tre rigori contro il Real Madrid in una stessa partita, nel 2020 contro il Valencia. Oltre che un arbitro affermato, Manzano è anche un signor studente: è infatti laureato in Scienze Ambientali all’Università di Salamanca, ha ottenuto due master (uno sulla prevenzione dei rischi sul lavoro e uno sulle risorse rinnovabili e l’ingegneria energetica) e sta proseguendo il percorso accademico alla facoltà di Psicologia.

I precedenti tra le due squadre

Non è stato per l’arbitro spagnolo il primo incrocio con la Roma. Il precedente più lontano risale al 7 novembre 2019, quando arbitrò la sconfitta per 2-1 dei giallorossi sul campo del Borussia Mönchengladbach. Più recente invece, il secondo precedent, irisale al 22 febbraio 2024. Gil Manzano diresse all’Olimpico il ritorno dei playoff di Europa League contro il Feyenoord. Dopo l’1-1 maturato anche al termine dei supplementari, la Roma conquistò la qualificazione agli ottavi imponendosi 4-2 ai calci di rigore.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Barbero e Porras Ayuso con IV uomo Munuera, al VAR Soto Grado e all’AVAR Gomez, l’arbitro del match ha ammonito Rensch (R), Brown (F), Akturkoglu (F), Muldur (F), Yuksek (F), Cristante (R).