Fenomeno Ferran Torres, come Guardiola ha battuto la Juventus

E’ già uno dei fenomeni si cui si sono spesi osservatori ed esperti. Anche in una sessione anomala, condizionata e limitata dalla pandemia globale che ha imposto nuove strategie sul versante societario e nel calciomercato. Ferran Torres è uno di quei giocatori per cui si sono spese già società importanti, ma che indossa la maglia del Manchester City grazie all’intuizione e all’insistenza di Pep Guardiola. Un rimpianto, però per la Juventus.

Ventenne, molto abile nel dribbling, può giocare come ala offensiva o attaccante e su entrambi i lati del campo e contro la Germania ha già dimostrato la bontà dell’operazione che da Valencia lo ha portato a Manchester.

Il talento di Ferran Torres e il rimpianto Juve

L’investimento è stato pari a 23 milioni più 12 di bonus che, ad oggi, sembrano essere una cifra modesta per le conseguenze di questa operazione, rivelatasi assai proficua in Champions e altrove. Pensiamo alla Nations League e a quello che ha dimostrato in campo: notevole, per un attaccante classe 2000. Un vero e proprio affare per il City, che nell’ultima finestra di mercato ha battuto la concorrenza: il Borussia Dortmund ma soprattutto la Juventus, che lo ha corteggiato, stuzzicato ma mai perfezionato l’accordo virando su Federico Chiesa.

L’esplosione contro la Germania: è tornata la Spagna

Contro la Germania, Torres ha dimostrato talento e concretezza mettendoci del suo in un risultato tennistico, ma estremamente aderente a un progetto che fa leva per la Spagna su talenti freschi e tecnici proprio come questo ragazzino. E che vanta una certa, apprezzabile versatilità nel reparto avanzato, come gli sta insegnando Guardiola.

Allenamenti mirati, attenzione alla forma fisica, all’alimentazione, alla preparazione. Insomma, lo stile Guardiola lo ha plasmato e si vedono già i risultati.

Torres, la scorsa stagione, si è fermato a sei reti nelle varie competizioni, due in Champions. In Europa si è già superato ed ora punta alla doppia cifra in stagione per la prima volta.

VIRGILIO SPORT | 18-11-2020 10:00