Ferguson: “Cristiano Ronaldo merita il sesto Pallone d’Oro”

Secondo Sir Alex Ferguson, ex allenatore del Manchester United, Cristiano Ronaldo dovrebbe vincere il Pallone d’Oro di quest’anno.

Lo riporta il leggendario tecnico scozzese al quotidiano spagnolo Marca. La dichiarazione arriva sulla scia del fatto che sono stati annunciati i 30 giocatori che si batteranno per il premio nel 2021.

Questo quanto afferma Ferguson: “Cristiano Ronaldo merita di vincere il Pallone d’Oro. Ha battuto record dopo record quest’anno. Cristiano è tornato all’Old Trafford in questa stagione e vuole dimostrare di essere ancora tra i migliori. Merita questo riconoscimento”.

Finora, Ronaldo ha realizzato cinque gol in sei partite per il Manchester United. I Red Devils dopo sette giornate di Premier League sono al quarto posto in classifica: 14 punti per loro frutto di 4 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta.

OMNISPORT | 14-10-2021 10:24