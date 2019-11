Fernandez è ancora ai box

Settimana di lavoro, in casa Pallacanestro Trieste: dopo l’ultimo match casalingo contro la Virtus Bologna, la formazione di Eugenio Dalmasson ha ripreso regolarmente i lavori da martedì all’Allianz Dome.

Consueto menù settimanale per i biancorossi, che si apprestano ad affrontare la trasferta di domenica 24 (ore 17.30) al PalaRadi di Cremona: unico fermo nel gruppo triestino Juan Manuel Fernandez.

Il regista argentino lamenta un piccolo problema muscolare lombare: il giocatore, che già aveva saltato l’ultimo match contro la Virtus, viene monitorato costantemente dallo staff medico.

In questi giorni, il play sarà sottoposto ad una risonanza magnetica per verificare il regolare decorso del malanno e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno.

SPORTAL.IT | 21-11-2019 20:57