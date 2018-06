Fernando Alonso è pazzo di gioia

Fernando Alonso ha riscattato a Le Mans i dispiaceri delle ultime due stagioni e mezzo in McLaren. Il trionfo nella 24 ore più famosa del mondo proietta l’ex ferrarista nella storia degli sport motoristici, al punto che l’amore dell’asturiano per le corse di durata è ormai scoppiato: "Le Mans una volta l'anno non è abbastanza. Si dovrebbe correre ogni tre settimane" le parole del due volte campione del mondo di Formula 1.

Alonso ha vinto al volante di una Toyota ibrida (per la casa giapponese è il primo successo della storia a Le Mans) in equipaggio con Kazuki Nakajima e l’ex Formula 1 Sebastien Buemi: “Non so esattamente come, ma sono riuscito a tenere le gomme ad una temperatura ottimale nonostante la temperatura fresca. La nostra velocità era buona e sono anche stato fortunato col traffico. Mi sono sentito davvero alla grande".

SPORTAL.IT | 17-06-2018 18:35