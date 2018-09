Fernando Alonso, test con l'Indycar

Fernando Alonso ha svolto negli Stati Uniti un test in IndyCar: sul tracciato del Barber Motorsports Park, il pilota asturiano ha provato la Dallara del Team Andretti, con tutte le specifiche per correre su una pista normale. Lo riporta Sportmediaset.

"È dallo scorso anno che ci penso e dopo la 500 Miglia ho avuto diverse finestre per provare. Purtroppo non avevo trovato il tempo, ma ora ci sono riuscito e sono contentissimo. Amo stare al volante e conoscere auto nuove, per me è una esperienza nuova con tanto da imparare, anche da team, ingegneri e ogni addetto ai lavori, per questo dico che è stata una bella giornata", ha spiegato lo spagnolo.

"Mi piace il modo in cui si comporta la macchina in queste condizioni, comunque mi è piaciuto pure l'ovale l'anno scorso girando in scia agli altri, combattendo nel traffico ed effettuando sorpassi. In quella situazione penso sia un po' più semplice farne, per cui dico che adoro la 500 Miglia".

SPORTAL.IT | 06-09-2018 13:20