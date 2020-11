Fernando Gago dice basta

Decisione presa: a 34 anni, e dopo una serie di infortuni che avrebbero steso anche un gigante, Fernando Gago lascia il calcio giocato. L’annuncio è arrivato nella notte tra martedì e mercoledì, con un lungo comunicato sui social network seguito a un colloquio con i compagni di squadra al Velez Sarsfield.

“Dopo 15 anni da professionista, termino questo cammino in totale tranquillità e con grande soddisfazione – le parole dell’ex Roma -. Ho vissuto momenti fantastici che non potevo neanche immaginare, così come momenti difficili, continui infortuni, che però mi hanno portato a essere la persona che sono. Ora che sto bene, ho raggiunto l’obiettivo di poter lasciare con felicità il calcio per mia decisione, nel momento giusto, a modo mio”.

Gago, cresciuto nel Boca Jubiors e transitato dal Real Madrid, ha giocato una stagione in giallorosso, nel 2011/12, con 32 presenze e un gol tra campionato e Coppa Italia.

OMNISPORT | 11-11-2020 09:51