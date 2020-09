Fernando Gaviria vince il Giro di Toscana

Pronto riscatto del colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) che, dopo i due secondi posti ottenuti alla recente Tirreno-Adriatico, ha ritrovato mercoledì la via del successo nel 5° Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini.

Sul traguardo di Pontedera (Pisa), il sudamericano era uno dei velocisti più attesi e non ha tradito, con uno sprint di pura potenza ha vinto in maniera netta. Secondo posto per l’australiano Robert Stannard (Mitchelton Scott) e terzo l’inglese Ethan Hayter (Team Ineos).

“Parto sempre per vincere, ma oggi era importante riuscirci dopo che alla Tirreno-Adriatico era mancato proprio il successo. Ora posso pensare con più serenità ad un po’ di riposo e poi preparare al meglio il Giro d’Italia” il commento di Gaviria.

OMNISPORT | 16-09-2020 17:12