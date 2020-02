Fernando Marino esplicito sul palazzetto

Messa alle spalle la delusione per l’epilogo in Coppa Italia il presidente della Happy Casa Brindisi, Fernando Marino, guarda avanti.

"La costruzione e la gestione di un’arena, che riteniamo di essere in grado di realizzare, è un fattore necessario per poter portare avanti il progetto della pallacanestro a Brindisi nel massimo campionato, soprattutto sul piano della sostenibilità economica – sottolinea al Quotidiano di Puglia -. Il fatto che si potranno svolgere anche congressi, convegni e altri tipi di manifestazioni è un punto importante per una vocazione turistica della città. Siamo fiduciosi ma ci sono dei tempi e dei modi della burocrazia che noi rispettiamo".

SPORTAL.IT | 19-02-2020 11:11