Fernando Orsi si schiera con Sommer: “Come Maignan l'anno scorso. Di Gregorio non è da top Juve”. Esclusiva

Fernando Orsi in esclusiva parla del campionato e dei portieri della serie A, alcuni dei quali – Sommer e Di Gregorio in particolare – spesso oggetto di critiche. Ieri sera si è chiusa la ventiduesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Verona di Paolo Zanetti e l’Udinese di Kosta Runjaic.

Ma le partite più importanti si sono giocate domenica, con la Juventus che ha strapazzato il Napoli campione d’Italia in carica di Antonio Conte allo Stadium, netto il 3-0 finale grazie alle reti realizzate da Jonathan David, Kenan Yildiz e Filip Kostic. Subito dopo, si è giocata il match tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri terminata in pareggio, gol del vantaggio di De Winter e pareggio di Lorenzo Pellegrini su calcio di rigore.

Mini fuga Inter, Juventus rigenerata

In classifica, i nerazzurri di Cristian Chivu sono adesso in vantaggio di cinque punti sulla più immediata inseguitrice, i cugini rossoneri. Mentre si infiamma la lotta per la Champions League dell’annata prossima.

“Questo turno ha detto che l’Inter è in impegnata in una mini fuga e che si è aggiunta una squadra in più per la corsa alla prossima edizione della Champions League, il Como – il parere di Fernando Orsi, allenatore e commentatore televisivo, a Virgilio Sport – Sono tutte nel calderone e alla fine saranno cinque squadre per tre posti. Ho visto molto bene la Juve, una squadra viva che voleva vincere più del Napoli. Il risultato è esagerato e probabilmente c’era un rigore per il Napoli. La partita sarebbe potuta cambiare, o forse no, però la Juve è rigenerata. Non ha trovato ancora un equilibrio, ma con Spalletti il vento è cambiato”.