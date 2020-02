Ferrari 2020, tutto pronto per la presentazione

Il grande giorno sta per arrivare. Martedì a Reggio Emilia verrà presentata la Ferrari che parteciperà al campionato del mondo di Formula 1 del 2020.

La cerimonia, in programma a partire dalle ore 18.30, andrà in scena presso il teatro comunale intitolato al grande attore Romolo Valli e vedrà come protagonisti i piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc e il team principal Mattia Binotto: l'obiettivo di quest'anno, naturalmente, è quello di cercare di interrompere la lunghissima striscia positiva della Mercedes e di Lewis Hamilton in particolare.

Il Comune emiliano ha deciso di allestire un maxi schermo in Piazza Prampolini per dare la possibilità a tutti di seguire in diretta tv l’attesissimo evento.

SPORTAL.IT | 10-02-2020 15:33