Ferrari a oltre un secondo, Leclerc spiega tutto

Si è alzato ufficialmente il sipario sulla stagione 2020 della Formula 1. L’inizio del Mondiale è previsto solo per il 15 marzo, ma dopo la presentazione delle varie scuderie è arrivato il momento di scendere in pista.

La prima giornata di test a Barcellona sul circuito del Montmelò ha visto sfrecciare le Mercedes, rispettivamente con Valtteri Bottas al mattino e Lewis Hamilton (il più veloce in assoluto) al pomeriggio, mentre la Ferrari di Charles Leclerc, l’unica a scendere in pista vista l’indisposizione che ha colpito Sebastian Vettel, ha rimediato oltre un secondo di ritardo.

Per il momento la Rossa si è dimostrata affidabile, visti i 131 giri completati, quanto alla velocità è ancora presto per trarre giudizi. Il pilota monegasco è comprensibilmente parco di giudizi al termine della giornata, ma dalle sue parole traspare comunque ottimismo, in particolare pensando alle caratteristiche della vettura che sono già emerse: “È difficile dire dove siamo ora. Non abbiamo spinto al limite. Di certo questa macchina è un’evoluzione rispetto allo scorso anno” le prime parole di Leclerc.

“Rispetto ai test dell’anno scorso in cui tutto era sembrato molto promettente da subito abbiamo cambiato approccio. Quest’anno abbiamo deciso di concentrarci sul conoscere a fondo la nostra vettura. È presto per parlare di performance, ma le sensazioni che ho sono positive, in curva mi sembra che siamo più veloci. Di certo in base ai numeri abbiamo più carico aerodinamico. Questa mattina sono rimasto sorpreso dalla velocità nel trovare subito un ritmo rapido”.

“Di sicuro abbiamo più flessibilità nel set up e riusciamo ad adattare meglio la vettura tra me e Vettel. Ho saputo solo questa mattina alle sei che avrei guidato subito. La squadra quest anno sa che tipo di set up cerco e come darmi una macchina che si adatti meglio al mio stile di guida. Lo scorso anno abbiamo sofferto molto con la ricerca dell assetto su certe piste”.

Infine una battuta sui propositi per il 2020 e sulla strana scenetta che ha visto Charles prendere appunti durante la sessione: “L’unico obiettivo che mi do per il 2020 è che a stagione finita voglio guardarmi indietro senza rimpiangere niente. Per il titolo è ancora presto per parlarne. Oggi ho preso appunti con carta e penna sulle performance della vettura e la sensazioni che ho provato. È utile per fissare i feeling provati nella memoria dopo tanti giri in pista”.

SPORTAL.IT | 19-02-2020 19:51