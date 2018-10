Ferrari a un passo da un clamoroso ingaggio

Una incredibile indiscrezione sorprende il mondo della Formula 1: Robert Kubica sarebbe molto vicino alla Ferrari. Secondo le voci, il pilota polacco, attuale terzo driver della Williams, sarebbe pronto a firmare con la scuderia di Maranello, dove dal 2019 ricoprirebbe il ruolo di pilota impegnato sul simulatore, sostituendo Daniil Kvyat, che dall'anno prossimo tornerà in pista alla guida di una Toro Rosso.

L'ex Renault, che nel 2011, prima dell'incidente al Rally Ronde di Andora che gli rovinò la carriera, aveva firmato un accordo proprio con il Cavallino Rampante, non ha ancora pianificato la prossima stagione e sarebbe la figura ideale per il lavoro richiesto a Maranello prima e durante i weekend di gara. Lo riporta Motorsport.

Il team general Maurizio Arrivabene avrebbe incontrato Robert Kubica a Città del Messico per definire l'accordo. Per ora tutto tace da entrambe le parti, ma l'affare sarebbe in chiusura. Kubica sfiorò il sogno Ferrari anche nel 2009, in cui fu vicino a sostituire Felipe Massa dopo l'incidente nel Gran Premio di Ungheria.

Kubica quindi non coprirebbe il ruolo di terzo pilota, che resta ad Antonio Giovinazzi, pronto a scendere in pista se uno dei due titolari (Vettel o Leclerc) fosse impossibilitato a correre.

Leclerc intanto suona la carica in vista del prossimo anno: "Vado in Ferrari per vincere subito. Come pilota credo sia giusto affermare che non vado in Ferrari per puntare a piazzarmi quarto. Non è quello che voglio fare: penso sempre a vincere. Voglio chiarire che alcuni titoli non mi sono piaciuti, perché non hanno capito il significato della mia affermazione e mi hanno definito arrogante. Non è quello il messaggio che volevo trasmettere. Io voglio vincere subito: so che è un obiettivo molto ambizioso, ma in questo modo ottieni i migliori risultati. Non mi considero arrogante, è solo la mia forte volontà di far bene a tutti i costi: è determinazione".

SPORTAL.IT | 28-10-2018 13:30