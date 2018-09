Ferrari ad alta tensione, Vettel sbotta ancora

La sensazione è che prima che in pista, il Mondiale 2018 la Ferrari rischi di perderlo al di fuori dei circuiti, senza contare qualche errore di troppo commesso a livello di strategia. Un termine, quest’ultimo, che si può intendere sia in senso specifico, pensando alla gestione del Gp d’Italia dal box, sia in senso lato, se ci si riferisce alla comunicazione e alla tempistica della stessa. Si prenda la decisione di liquidare Kimi Raikkonen nella prossima stagione, comunicata al finlandese poco prima della gara di Monza, dove Kimi ha poi tenuto con orgoglio la posizione su Vettel al via, o si prendano i sempre più frequenti sfoghi post-qualifica del tedesco.

L’ultimo a Singapore, dove Seb sarà costretto a partire dalla terza posizione: "Non è stata una sessione ideale, volevamo la pole e non ci siamo riusciti. È stata una qualifica un po' pasticciata e alla fine mancava troppo poco tempo per riprovare il giro. Non è facile quando devi battagliare pure nel giro di lancio, ma non puoi lamentarti se fai due tentativi e non vanno bene: spiace perché la qualifica non rispecchia il nostro livello di forza" lo sfogo del tedesco, che prova però a essere ottimista in vista della gara, nonostante il circuito cittadino: "La corsa sarà un'altra storia, la macchina è molto buona anche se dovrò partire da dietro".

Molto più razionale, come al solito, l’analisi di Raikkonen: "Non credo che il problema sia stato legato alle tante vetture in pista, piuttosto non siamo riusciti a far funzionare le gomme. Ci aspettavamo di essere vicini, ma se si sbaglia qualcosa in un tracciato così si può anche accumulare un distacco del genere". Chi invece di errori non ne commette è Lewis Hamilton, che prova a dividere i meriti con la scuderia dopo aver conquistato la settima pole su quindici Gp della stagione: "Rngrazio il team per quanto sta lavorando in fabbrica per fornirci questa macchina. Da parte mia credo di aver fatto uno dei migliori giri in qualifica della carriera”.



SPORTAL.IT | 15-09-2018 18:35