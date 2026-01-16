Ferrari, Adami non è più l’ingegnere di pista di Hamilton: nuovo ruolo per lui, gli screzi con Lewis costano caro

Era nell’aria, ma ora è ufficiale. Riccardo Adami non è più l’ingegnere di pista di Lewis Hamilton. Cambio di mansioni per l’ingegnere bresciano, che andrà a ricoprire il ruolo di manager della FDA e dei test TPC.

Dopo un anno di tensioni e delusioni, le strade di Lewis Hamilton e Riccardo Adami si separano. A Maranello dal 2015, l’ingegnere di pista già con Sebastian Vettel e Carlos Sainz resta in Ferrari, ma cambia mansione andando a ricoprire “un nuovo ruolo all’interno della Scuderia Ferrari Driver Academy come Scuderia Ferrari Driver Academy and Test Previous Cars Manager”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso sui canali della Rossa.

Epilogo inevitabile

Che si arrivasse a questo epilogo era cosa altamente prevedibile. Una mossa inevitabile dopo una stagione costellata di confronti a dir poco elettrici via radio con il sette volte campione del mondo. Troppe le scorie tra i due, dall’Australia a Miami, passando per Interlagos, la Cina e chi più ne ha più ne metta. La lista dei team radio di fuoco tra i due, riportati fedelmente nel nostro articolo pre-natalizio, è praticamente infinita.

L’indizio di Vasseur

D’altronde, anche quel “Valutiamo tutte le opzioni” masticato da Frédéric Vasseur su Ham e, di riflesso, su Adami, appena prima del rompete le righe proprio prima delle festività natalizie era più che un indizio sui ragionamenti in corso in casa Ferrari. L’ufficialità odierna, a poche ore dalla clamorosa indiscrezione sul possibile ritiro di Lewis, segna la fine di un’epoca e la voglia di provare a dare all’inglese la possibilità di lavorare un modo più tranquillo e “personale”.

Posto vacante

Il comunicato odierno prosegue con i ringraziamenti di rito: “Scuderia Ferrari HP desidera ringraziare Riccardo per l’impegno e il contributo nel suo ruolo in pista e gli augura ogni successo nella sua nuova posizione” La chiusa conferma che al momento il ruolo di ingegnere di pista di Hamilton resta vacante: “La nomina del nuovo Race Engineer della vettura #44 sarà comunicata a tempo debito”. Chi vivrà vedrà… oggi si cambia e l’obiettivo è, chiaramente, quello di migliorare (fare peggio è difficile, ndr) le prestazioni del numero 44 della Rossa nella nuova stagione. A posteri l’ardua sentenza.