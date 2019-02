Ferrari, arriva l'amaro sfogo di Ricciardo

Si è parlato a lungo in passato del forte interesse della Ferrari per Daniel Ricciardo, e molti appassionati del Cavallino Rampante già accarezzavano l'idea di vedere l'australiano alla guida della Rossa in un prossimo futuro. Ma la scuderia di Maranello nel 2018 ha scelto altre vie, affidandosi a Charles Leclerc e blindando, almeno per ora, Sebastian Vettel. In un'intervista a Sky UK il neo pilota della Renault ha ammesso la sua frustrazione per non essere stato scelto dai top team.

"Se mi sento frustrato dalla decisione Ferrari? Sì, soprattutto dopo le prime sei gare in cui avevo vinto lo stesso numero di Gran Premi di Vettel e Hamilton. Sentivo di essere al culmine della mia carriera e di meritarmi l'opportunità. Rispetto la loro decisione, probabilmente il loro piano era ben chiaro indipendentemente dai miei risultati".

Sulla scelta di Leclerc si esprime così: "È un giovane di prospettiva e forse questo è stato parte del loro piano fin da subito. Indipendentemente da quali fossero i miei risultati e quali fossero i suoi risultati. Ciò che hanno fatto lo capisco benissimo, perché ho visto la Red Bull operare nello stesso modo facendo crescere i ragazzi attraverso il suo programma".

Sulla scelta della Mercedes di confermare Bottas: "Credo che si trovino in una situazione differente. È una dinamica leggermente diversa con il percorso che hanno scelto. Penso che per loro sia più prudente, ma non posso discutere perché sembra funzionare. Lewis ha vinto il campionato piloti e la squadra il costruttori. Quindi, hanno raggiunto tutti gli obiettivi".

In ogni caso Ricciardo è sicuro che anche in questa stagione la differenza la faranno Mercedes e Ferrari: "In fin dei conti penso che per i prossimi dodici mesi Mercedes e Ferrari saranno le squadre da battere. Forse gli altri team potrebbero vincere qualche gara qua e là, tuttavia ritengo che a breve termine queste saranno ancora le scuderie più competitive".

SPORTAL.IT | 09-02-2019 17:15