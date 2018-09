Ferrari, Arrivabene sente aria di complotto

Per la Ferrari quello di Sochi è stato un altro sabato di amarezze, con l'aggravante di non aver neppure mai sognato la pole position e la prima fila. A differenza di quanto successo negli ultimi Gp, quando a frenare le Rosse nella caccia ai primi posti in qualifica era stato un pizzico di sfortuna, leggi traffico nel giro lanciato, errori dei piloti o nella strategia, in Russia Vettel e Raikkonen hanno dovuto inseguire fin dal primo giro, senza mai riuscire a impensierire le Mercedes, che questa volta si sono scambiate a sorpresa le posizioni, con Bottas in pole davanti a Hamilton. Il distacco rimediato dai ferraristi è quasi abissale, sfiorando il secondo, anche se nel post-qualifiche Seb Vettel si è detto fiducioso, rinviando alla partenza il momento cruciale della gara.

Eppure, il clima che si respira nel box di Maranello non è certo di quelli ideali e il distacco sempre più ampio dalle Frecce d’Argento nelle classifiche piloti e costruttori non è l’unico motivo. La sensazione è che la disfatta nell’attesissimo Gp di casa, a Monza, abbia seppellito le speranze a Maranello e fatto anche nascere qualche malumore interno, tra la frustrazione di Vettel per alcune strategie della squadra e quella di Raikkonen, messo alla porta a favore del giovane Leclerc e informato dei fatti proprio poco prima del Gp di casa.

Dalla Russia comunque ecco la voce tonante di Maurizio Arrivabene, che ha scacciato con forza l’ipotesi di malumori all’interno della scuderia. Il team principal della Ferrari anzi contrattacca, ventilando l’ipotesi di un gioco sporco dei rivali: “Dissensi nel team? Avevo sentito queste cose anche lo scorso anno. Non è da ieri che sono in Formula 1: questa è una strategia che normalmente si usa nel momento in cui si vede l'avversario un pochino in difficoltà – ha detto Arrivabene a 'Sky Sport' – Così si cominciano a spargere in giro voci non vere, di problemi e di confusione, e qualcuno ci abbocca".

Vietato quindi pensare che qualcosa si sia rotto, molto meno pensare male…: “In ogni squadra c'è una differenza di opinioni: per questo si parla e poi si va verso decisioni, che può piacere ad alcuni e non ad altri. Ma questo è importante, le discussioni aiutano a trovare soluzioni. Non mi fanno paura le discussioni: in realtà mi preoccupa il silenzio. Quando c'è il silenzio allora ti devi preoccupare. Per il resto ben vengano i dissensi. Ma, ripeto, è una tattica degli avversari, che a volte abbiamo usato anche noi".

SPORTAL.IT | 30-09-2018 10:30