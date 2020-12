Ferrari, Binotto: "Leclerc leader come Schumacher"

Il mondiale di Formula Uno è giunto all’ultimo capitolo. Un 2020 tutt’altro da ricordare per la Ferrari, incapace di lottare con la Mercedes per la vittoria del titolo costruttori. Rimandato anche Leclerc, costretto ad alzare bandiera bianca di fronte a Hamilton, campione del mondo per la settima volta. Binotto è comunque fiducioso.

Il team principal della Scuderia rossa è pronto a scommettere sul giovane monegasco, paragonando il lavoro svolto dalla Ferrari con quello della fine degli anni ’90, prima dell’epoca d’oro del Cavallino: “Faccio spesso dei paragoni, penso che ci siano delle similitudini fra quel periodo e quello attuale. La Ferrari all’epoca, fra il 1995 e il 2000, stava investendo come stiamo investendo oggi noi, sulle tecnologie e sulle persone, ingaggiando giovani elementi e giovani ingegneri, che oggi stanno iniziando a diventare le nostre fondamenta. All’epoca c’era un pilota come leader, Michael. E oggi abbiamo Charles, anche se non ha l’esperienza ne’ ha vinto gia’ dei titoli mondiali come Schumacher. Ma abbiamo un leader chiaro in pista e penso che sia importante”.

Tocca a Leclerc ricambiare la fiducia del gruppo e guidare la Ferrari al successo, come farebbe un vero leader. I presupposti ci sono tutti.

OMNISPORT | 09-12-2020 15:01