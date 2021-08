Ferrari, Binotto mette la mani avanti in vista di Spa

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha messo le mani avanti in vista del Gran Premio di Spa, alla ripresa del Mondiale: “Penso che ci saranno piste dove mancherà la velocità, per esempio Spa. Ma è bello vedere che a Silverstone siamo stati veloci, un circuito che è più rappresentativo per molti altri”, sono le parole riportate da Formulapassion.

“Nel complesso penso che possiamo avere una buona seconda metà della stagione”, ha concluso il dirigente della scuderia di Maranello.

OMNISPORT | 08-08-2021 19:13