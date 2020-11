Ferrari, Binotto: "Ok congelamento motori"

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha confermato la virata della scuderia di Maranello per quanto riguarda il congelamento dei motori nel 2022: “Siamo favorevoli nel cercare di anticipare di una stagione il congelamento dei motori (2022), perché ciò significherebbe anche cercare di anticipare al 2025 i nuovi regolamenti per i propulsori, elemento chiave”.

Sui soli tre test prestagionali: “Sono un numero limitato, la scelta si basa sul fatto che le monoposto saranno simili a quelle di quest’anno e si pensa al risparmio dei soldi per il Covid. Tre giorni portano però a una complicazione per chi cambia piloti come noi, visto che Carlos Sainz avrà un giorno e mezzo in cui dovrà conoscere vettura e modalità di lavoro. Cercheremo con lui di fare molto simulatore prima, per farlo abituare alla sua nuova squadra“.

OMNISPORT | 27-11-2020 18:59