Ferrari, buone notizie per Charles Leclerc

Buona notizia per Charles Leclerc e per la Ferrari: il pilota monegasco non dovrà sostituire la power Unit della sua Ferrari SF90 dopo il calo di potenza accusato durante il Gran Premio del Bahrain. Il team principal della scuderia di Maranello Mattia Binotto dopo il Gran Premio aveva dichiarato che l’inconveniente tecnico non riguardava la parte ibrida del propulsore come si poteva ipotizzare in un primo momento, ma solo un cilindro.

Dopo accurati esami l’unità è stata quindi dichiarata salva e non sarà sostituita tra due settimane in Cina. Leclerc ha fatto discutere negli scorsi giorni dopo la sua decisione di ignorare un ordine di scuderia nei primi giri del Gran Premio del Bahrain. Al sesto giro della gara sulla pista di Sakhir, il pilota monegasco, che in partenza era stato sorpassato dal compagno di scuderia Vettel, sempre più vicino al tedesco ha comunicato via radio al muretto della Ferrari: “Ragazzi, sono più veloce”. La risposta del suo ingegnere di pista è stata però quella di aspettare almeno due giri prima di attaccare il quattro volte campione del mondo. Invece Leclerc ha sferrato l’assalto pochi secondi dopo, sorpassando il compagno sul rettilineo del traguardo.

Nel dopo gara il monegasco ha spiegato così la manovra: “Nel rettilineo ho avuto l’opportunità di provarci, così sono andato. È sempre una situazione complicata quanto lotti con il tuo compagno di squadra, perché i rischi sono molto alti. Ti avvertono prima della gara di stare attento con lui, ma ho avuto l’opportunità e non ho esitato“. Il comportamento del monegasco ha scatenato e diviso i tifosi ferraristi: molti, scottati dall’ennesimo errore di Vettel, lo hanno applaudito, altri hanno storto la bocca.

SPORTAL.IT | 05-04-2019 18:10