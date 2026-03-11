Ferrari cambia motore e Vasseur aggiorna su Hamilton. Nuova F1? Herbert attacca: “Può guidarle anche mia nonna”

L'ex pilota inglese si è scagliato duramente contro la nuova Formula 1, dicendosi preoccupato dopo quanto visto a Melbourne. A Maranello intanto si lavora per il futuro, prossimo e venturo

La prima uscita stagionale della F1 ha lasciato inevitabilmente di che discutere e confrontarsi. Tra i più freschi commenti sulla nuova veste del Circus ci sono le parole per nulla benevole dell’ex pilota Johnny Herbert. A Maranello, intanto, si continua a lavorare in vista della gara in Cina, con un occhio sul possibile nuovo motore di un futuro che potrebbe non essere nemmeno così lontano e sulla questione dell’ingegnere di pista di Lewis Hamilton dopo la separazione da Riccardo Adami.

Herbert boccia la nuova F1

Dopo il GP di Melbourne, Herbert si è lasciato andare a una stroncatura senza possibilità di appello sulla nuova F1: “Da appassionato ed ex pilota non mi interessa stare a pensare alle ali attive, alle modalità di sorpasso, al boost e queste cose. Voglio vedere i piloti messi alla prova. Invece, ora sembra che siano dentro a un videogame. Lo spirito della F1 non è premere pulsanti al momento giusto”.

“Oggi le abilità non contano più nulla e anche mia nonna potrebbe gareggiare a Eau Rouge con queste monoposte. Non è più vera F1. Le capacità di un Senna, di uno Schumacher, di un Prost o di un Verstappen o un Hamilton non servono più a nulla. Si sta perdendo il vero DNA delle corse con tutta questa tecnologia, ci si è spinti troppo oltre”.

Vasseur avvisa i team rivali

La Ferrari, intanto, reduce dal terzo e quattro posto australiano dietro le Mercedes, rilancia la propria voglia di continuare a stupire anche in Cina. Frederic Vasseur ha infatti avvisato le scuderie rivali spiegando come le Rosse a Shanghai puntino a confermarsi e a “continuare a migliorare”.

“Ci aspetta un fine settimana con la Sprint e avremo poco tempo per lavorare sulle macchine di Charles e Lewis – ha proseguito Vasseur -. Per questo, sarà importante lavorare bene al simulatore. C’è ancora molto lavoro da fare e con le nuove vetture ci sono sempre nuove sfide da affrontare. In Cina vogliamo restare concentrati su noi stessi, raccogliere dati e fare un weekend pulito”.

Per ora, avanti con Santi

In merito alla questione legata al nuovo ingegnere di pista di Hamilton e alla possibile candidatura dell’ex McLaren Cedric Michel-Grosjean, poi, ad Auto Hebdo il team principal della Rossa predica calma: “Credo che sia un ottimo acquisto e che possa lavorare bene con Lewis per assumere quel ruolo. Adesso, però, l’ingegnere di pista di Hamilton è Carlo Santi. È una coppia che sta funzionando. Non c’è fretta, nel caso di prendere una decisione differente”, ha concluso Vasseur.

Ferrari pronta a cambiare motore

E, a proposito di cambiamenti, come riportato da AutoRacer.it la Ferrari starebbe lavorando per portare in pista già da questa stagione un nuovo motore termico. Quello attuale è, infatti, un adattamento dell’ICE del 2025 e un cambio in corsa, magari debuttando – qualora dovessero essere cancellati i GP in Arabia e in Bahrain – nel GP di Monza, non sembra assolutamente da escludere. Il nuovo ICE avrebbe un’architettura completamente rivista, ma servirà l’ok della FIA in base ai rilievi dell’ADUO per poterlo vedere già in azione in questa stagione.