Ferrari, crederci in Russia si può: ecco perché

Lewis Hamilton e la Mercedes hanno provato a spaventare le Ferrari nel pomeriggio di Sochi dopo una prima sessione di prove libere guardinga (e con tre mescole di svantaggio). Dopo le FP2 il leader della classifica iridata ha stampato un 1'33''385 che gli è valso 199 millesimi di vantaggio sul compagno Valtteri Bottas e soprattutto mezzo secondo su Sebastian Vettel e oltre un secondo su Kimi Raikkonen. Le Rosse, alle spalle anche delle Red Bull dopo il venerdì di Russia, non intendono però certo partire battute in un weekend che potrebbe rivelarsi cruciale nella rincorsa all'iride.

"Credo che domani e in gara andrà meglio. Vogliamo la prima fila domani con entrambe le macchine. Non so se sarà possibile, ma ci proveremo. Io sono sempre positivo", ha commentato a caldo Sebastian Vettel, che sa di dover recuperare 40 punti con sole sei gare ancora da correre. Questo significa che non basterebbe vincerle tutte con Hamilton sempre secondo per laurearsi campione del mondo.

Sochi è un appuntamento tradizionalmente favorevole alla Mercedes, che vi ha sempre vinto da quando si corre sul tracciato posto sulle rive del Mar Nero (due successi per Hamilton e uno a testa per Rosberg e Bottas). Ma questa stagione ha già dimostrato che non valgono nemmeno i pronostici più duri da sovvertire.

Se il Cavallino ha vinto le prime due gare (cosa che non avveniva dal 2004) e ha conquistato il Gran Premio del Canada (anche qui l'attesa è stata di 14 anni, in quello che da oltre un decennio è un feudo personale di Hamilton), l'anglo-caraibico ha trionfato in Ungheria e Singapore, due delle piste che sembravano più favorevoli alla Rossa. Rocamboleschi anche i Gran Premi di Gran Bretagna, Germania e Italia, tutti persi dal tifatissimo "padrone di casa": se Silverstone ha salutato la domenica perfetta di Vettel ("Un'altra bandiera, qui a casa loro", fu il Team Radio di Seb dopo la bandiera a scacchi), Hockenheim e Monza hanno sorriso a Lewis, con Vettel protagonista di errori su cui recriminare principalmente con se stesso.

Numeri che fanno capire come in questo 2018 nulla sia scritto. E allora Vettel può riavvolgere il nastro dei ricordi e pensare all'ultimo dispiacere che arrecò alla Ferrari. Era il 2012 e il Mondiale sembrava perso dopo Monza: Alonso in fuga a +39 e Seb con la sua Red Bull addirittura quarto in classifica. Inutile ricordare chi vinse quel campionato, con un filotto di vittorie autunnali che tramortirono la Ferrari fino alla resa dei conti in Brasile.

Vettel ci crede, e la sua storia dimostra che la rimonta è possibile. Purché si torni dalla Russia con un risultato davvero positivo.

SPORTAL.IT | 28-09-2018 21:50