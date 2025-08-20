Ferrari, da Vasseur nuova bordata ad Hamilton: "Non è come Sainz"

Il team principal della Rossa di Maranello si aspettava di più dal britannico e sottolinea le differenze con l'ex pilota del Cavallino

Il Gran Premio d’Olanda del 31 agosto segnerà la fine della pausa estiva della F1 e l’inizio della seconda metà della stagione. Da un lato, Lando Norris e Oscar Piastri si cimenteranno nell’ultimo tratto della loro lotta per il titolo; dall’altro lato della medaglia, diversi piloti cercheranno di concludere la stagione in bellezza. Uno di questi è Lewis Hamilton. Il britannico sta vivendo uno dei peggiori inizi della sua carriera, non riesce a salire sul podio da 14 gare.

Le teorie sul calo di Lewis

Sono emerse diverse teorie sul calo di rendimento del sette volte campione del mondo dall’inizio della stagione. Al termine dell’ultimo Gran Premio a Budapest, il boss della Ferrari Frédéric Vasseur ammise che “sia Lewis che io abbiamo sottovalutato la sfida che ha dovuto affrontare all’inizio della stagione” in relazione al cambio di squadra.

La prima accusa ad Hamilton

In questi giorni Vasseur è tornato sul caso Hamilton, rimproverandolo di essere troppo critico con se stesso e di auto-condannarsi soprattutto nelle dichiarazioni alla stampa.

Il paragone con Sainz

Ora, in una dichiarazione riportata da ” Auto Motor und Sport “, il leader francese ha parlato più approfonditamente di quanto accaduto al suo pilota all’Hungaroring . “Ultimamente è stato sfortunato. A Budapest, era davanti a Charles Leclerc in Q1 e in Q2, è stato solo un decimo più lento. Era a 15 millesimi di secondo dal passaggio al round successivo. Alla fine, uno è primo e l’altro dodicesimo”.

“Quando è arrivato alla Ferrari, pensavamo ingenuamente che avrebbe avuto tutto sotto controllo . Non è come Carlos Sainz , che cambia squadra ogni pochi anni e ha familiarità con il processo. Lewis ha impiegato quattro o cinque gare per prenderci la mano”. Lo spagnolo attualmente alla Williams, però, finora ha totalizzato solo 16 punti in classifica.