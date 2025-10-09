Ferrari, le dichiarazioni di John Elkann scatenano l'ira dei tifosi: "Basta promesse, devi fare solo una cosa"

Ha rotto il silenzio. Lo ha fatto nel momento più basso della stagione della Ferrari. Dal palco del Capital Markets Day 2025 a Maranello, il presidente John Elkann ha parlato della situazione e si è rivolto ai milioni di tifosi della rossa in tutto il mondo rinnovando impegno e promesse per un futuro in cui si spera il Cavallino Rampante tornerà a essere vincente. Parole che però non hanno sortito l’effetto desiderato. Anzi si sono verificate una sorta di boomerang suscitando l’ira dei fan sul web.
Ferrari, il punto più basso
Monza, Baku, Marina Bay. Erano delle piste sulla carta favorevoli alla Ferrari. Si sono rivelate una sorta di Waterloo. E come se non bastassero i risultati, le voci di questi ultimi giorni parlano di una polveriera dalle parti di Maranello. Un tutti contro tutti che rende ancora più svilente la stagione del Cavallino Rampante che in quella che doveva essere l’annata del ritorno alla vittoria arranca più che mai.
Il mal di pancia di Leclerc, i dubbi sul rendimento a 40 anni di Hamilton, le baruffe interne tra Vasseur e Togninalli. Segnali tutti di una grande tensione per una monoposto nata male e sviluppata peggio come dimostrano i pochi punti, appena 40, fatti dalla coppia Leclerc-Hamilton dopo la sosta estiva, praticamente al livello della Williams, ma anche dopo la stessa gara del Belgio in cui ha esordito la tanto attesa nuova sospensione posteriore. Serve qualcosa, serve qualcuno. Serve un richiamo, che è arrivato in un modo o nell’altro… dall’alto.
Elkann: “Ferrari questione personale”
Finora non aveva mai parlato. Finalmente il presidente John Elkann ha rotto il silenzio a margine del Capital Markets Day a Maranello, un appuntamento di grande rilievo per la strategia futura del Cavallino Rampante. Elkann ha voluto ribadire il suo impegno per un futuro che veda la Ferrari tornare a vincere in F1: “Voglio essere chiaro! Questa è una questione personale: mi sto impegnando come presidente, ho vissuto la Ferrari come una passione per tutta la vita. Sono impegnato per la nostra gente, i nostri amati ferraristi per i nostri fedeli tifosi che sono ansiosi di vederci vincere in F1”.
Concetto ribadito anche dall’amministratore delegato, Benedetto Vigna: “Ci siamo presi l’impegno di vincere nelle corse. Ci siamo riusciti con la 499P nell’Endurance, ma in Formula 1 dobbiamo migliorare. Dobbiamo vincere perché lo dobbiamo ai nostri fedeli tifosi in tutto il mondo”.
I tifosi non ci stanno: “Elkann via dalla Ferrari”
Un richiamo, quello di Elkann, all’unità e un rinnovato impegno per la Ferrari, che però non è piaciuto ai tifosi della Rossa. Sono in molti a ritenere il numero 1 di Maranello il vero responsabile dei problemi del team in F1. La mancanza di carisma e competenza come era invece riconosciuta a un personaggio come Montezemolo, ad esempio.
Ed è per questo che sul web si è scatenata la più classica delle bufere coi ferraristi in rivolta: “Solo retorica di uno che è nato con la camicia e sta dimostrando di non sapere gestire una squadra corse! Prima se ne va e prima la Ferrari potrà tornare a vincere“, scrive qualcuno o anche: “Alla faccia! E pensa se non era un impegno personale! Quest’uomo non è capace di gestire un bar”, “Pensa te se fosse stato solo un passatempo!”, “È ora dei FATTI caro Elkann“, “Tutta fuffa, la passione per Ferrari a detta sua dura da tutta la vita e poi durante la stagione di F1 lo si vede a malapena due volte a un gp. IMBARAZZANTE”, “Per te la Ferrari è solo un modo di fare soldi. Taci“.