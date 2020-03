Ferrari, ex pilota sul futuro di Vettel: c'è l'ipotesi McLaren

Uno dei temi che sarà da filo conduttore del Mondiale di Formula 1 che sta per aprire i battenti, ufficialmente in Australia, sarà sicuramente legato al futuro di Sebastian Vettel. Il tedesco è in scadenza con la Ferrari. Nessuno, a Maranello e nel clan del tedesco, si sono sbilanciati ancora su quello che sarà nel 2021. Tra i tanti pareri, nelle ultime ore, un connazionale di Seb, ex pilota di F1, ha provato a ipotizzarne il futuro.

A parlare, intervistato dal programma televisivo tedesco Ran, è stato l’ex pilota tedesco Timo Glock: “La McLaren potrebbe essere una soluzione per Vettel. A Woking potrebbe trovare Andreas Seidl così avrebbe un caposquadra tedesco che è stato recentemente promosso in quel ruolo. Immagino che vorrebbe avere un tedesco con esperienza nella sua squadra”.

Timo Glock non ha lasciato grandissima traccia di se in Formula 1 ma è tristemente noto alla Ferrari e ai suoi tifosi. Nel famigerato Mondiale del 2008, perso all’ultimo giro da Felipe Massa, fu proprio lui nell’abitacolo della sua Toyota a “farsi passare” nelle ultimissime curva da Lewis Hamilton che riuscì proprio in virtù di quel sorpasso a vincere il titolo ai danni del brasiliano vincitore della gara di Interlagos.

Glock è andato giù duro anche sul fronte del Ferrarigate arrivando a chiedere le dimissioni del team principal Binotto: “In questi casi colui che è responsabile deve andarsene perché sa esattamente cosa è successo”.

SPORTEVAI | 09-03-2020 19:25