Nessun problema al motore e al telaio, la monoposto di Leclerc passa i test e non ci saranno penalità a Madrid. Ma la tensione con Hamilton è la prima crisi da risolvere

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una buona notizia dopo un periodo a dir poco negativo. Charles Leclerc non solo ci sarà a Madrid ma non dovrà fare i conti con nessun tipo di penalità. La sua Ferrari ha passato i test sul motore e sul telaio dopo l’incidente di Monza. Ma a preoccupare di più Maranello in questo momento è la rivalità con Lewis Hamilton con l’ex pilota Montoya che chiede l’intervento di Elkann.

Niente penalità a Madrid: sospiro di sollievo

Dopo il weekend da incubo a Monza, Charles Leclerc rischiava di ritrovarsi in un’altra situazione complicata a Madrid. Il monegasco è uscito piuttosto malconcio dall’incidente che lo ha visto protagonista nei primi giri del Gp d’Italia, al punto che nella giornata di ieri si temeva anche di un suo possibile forfait in Spagna. Il primo allarme è rientrato in serata, il secondo nella mattina di oggi quando il pilota di Maranello ha scongiurato il rischio di una partenza dalla ultime posizioni. Sia la power unit che il telaio della sua monoposto non hanno evidenziato problemi dopo i test effettuati, l’unica sostituzione riguarda il cambio ma non porterà a una penalizzazione in griglia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rivalità Hamilton-Leclerc: Montoya attacca

Zandvoort era stato il primo avvertimento, Monza diventa la conferma di una situazione che in casa Ferrari rischia di essere esplosiva. Le prestazioni in pista non sono esaltanti ma se a complicare i piani ci si mette di mezzo anche la rivalità tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, la faccenda si complica anche oltre i limiti del consentito. Vasseur, team principal della Ferrari, aveva assicurato tutti alla vigilia del Gp d’Italia di aver parlato con i due piloti. Allarme rientrato fino ai primi giri di corsa, quando lo scontro tra i due ha riacceso il caso. E ora sulla situazione interviene in maniera netta anche l’ex pilota Juan Pablo Montoya: “Non devono parlare solo con Vasseur ma anche con qualcuno di superiore. Quando Leclerc dice che “lotta contro Lewis come con qualsiasi altro”, non dimostra un atteggiamento costruttivo. E’ il suo compagno di squadra e deve rispettarlo, così come deve rispettare la sua scuderia”.

Il riferimento del pilota colombiano è Elkann: “Vasseur deve convocare i piloti ma anche John Elkann deve essere coinvolto. Devono dire chiaramente alla luce della situazione che si è creata che Hamilton è la prima guida. Tutte le volte che la Ferrari ha avuto successo è quando ha avuto una chiara prima guida e un gregario”.

Madrid diventa decisiva

All’inizio della stagione la pista di Madrid (che non piace a tutti i piloti) veniva indicata come una di quelle potenzialmente favorevoli alla Ferrari che ancora paga, nonostante l’ADUO, uno scotto in termini di motori rispetto alla Mercedes ma non solo. Ma la sensazione è che l’appuntamento spagnolo possa diventare un passaggio chiave da tanti punti di vista per la scuderia di Maranello: il rischio è quello di vivere un’altra stagione in totale anonimato dopo che anche la McLaren ha dimostrato una crescita importante nelle ultime uscite. Toccherà al team ma anche a Leclerc e a Hamilton dare una scossa in vista di un finale di stagione che altrimenti rischia di essere raccontato solo per polemiche e debacle.