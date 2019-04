Ferrari, fa discutere la mossa di Leclerc in Bahrain

Charles Leclerc ha ignorato un ordine di scuderia nei primi giri del Gran Premio del Bahrain. Al sesto giro della gara sulla pista di Sakhir, il pilota monegasco, che in partenza era stato sorpassato dal compagno di scuderia Vettel, sempre più vicino al tedesco ha comunicato via radio al muretto della Ferrari: "Ragazzi, sono più veloce". La risposta del suo ingegnere di pista è stata però quella di aspettare almeno due giri prima di attaccare il quattro volte campione del mondo. Invece Leclerc ha sferrato l'assalto pochi secondi dopo, sorpassando il compagno sul rettilineo del traguardo.

Nel dopo gara il monegasco ha spiegato così la manovra: "Nel rettilineo ho avuto l’opportunità di provarci, così sono andato. È sempre una situazione complicata quanto lotti con il tuo compagno di squadra, perché i rischi sono molto alti. Ti avvertono prima della gara di stare attento con lui, ma ho avuto l’opportunità e non ho esitato". Il comportamento del monegasco ha scatenato e diviso i tifosi ferraristi: molti, scottati dall'ennesimo errore di Vettel, lo hanno applaudito, altri hanno storto la bocca.

A fine gara Lewis Hamilton, vincitore grazie al problema al motore del ferrarista, lo ha elogiato: "Hai fatto un gran lavoro questo weekend, stai facendo davvero un lavoro fantastico. Sei stato incredibile. Hai un futuro lunghissimo davanti a te, so che questo momento è duro ma hai ancora tanta strada da fare. Più del doppio di quanta ne abbia io".

Così Sebastian Vettel sulla sua deludente prova: "Mi sono reso conto da subito che sarebbe stata una gara difficile per i problemi che ho avuto nel controllare la macchina. Leclerc ne ha avuti di meno e mi ha passato facilmente. La situazione è migliorata nel secondo stint, con le medie, ma in generale non avevo il passo che avrei dovuto avere. Non è stata la gara che volevamo essendo partiti primo e secondo. Deludente. Non so cosa sia accaduto a Charles, credo sfortuna. Era la sua gara".

SPORTAL.IT | 02-04-2019 14:45